Calma, pide PAN respecto a juicio político contra Nava; "se opina sobre un hecho que aún ni siquiera ocurre", dice

"Nos debemos serenar y tener calma todos en torno al juicio político al alcalde, Xavier Nava Palacios, porque aún ni siquiera inicia, y es posible que se forme o no la comisión jurisdiccional y ya andamos adelantados", dijo el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández, quien dijo que ese instituto político esta a favor de la legalidad y respeta el actuar de las instituciones públicas.

"Debemos esperar los tiempos; porque aún ni siquiera hay juicio político; aún no se ha formado una comisión jurisdiccional en el Congreso del Estado, en la que pueden integrarse de 3 a 20 diputados y no sabemos si se va a formar, por lo que no pueden estar calentando así el tema", declaró.

Insistió en hacer un llamado a los actores políticos y empresariales, así como a Teresa Carrizales -quien esta mañana se presentó en la sede del comité para expresar sus reclamos-, a guardar la calma y esperar a que los diputados hagan su labor, "porque estamos opinando sobre un hecho que aún ni siquiera ocurre y que no sabemos si va a ocurrir".

Mostró su respeto a la soberanía del Congreso del Estado e indicó que si hay una petición en que se resuelva cualquier juicio político, sobre cualquier funcionario o ex funcionario, ésta deberá ser apegada a la ley.