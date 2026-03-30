Calor y lluvias este lunes en la zona centro de SLP
El CEPC prevé que las tormentas sean vespertinas
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este lunes 30 de marzo se esperan temperaturas cálidas a calurosas en las cuatro regiones del estado, con probabilidad de lluvias y tormentas puntuales por la tarde.
De acuerdo con el reporte, las precipitaciones se concentrarían principalmente en las zonas Centro, Altiplano, Media y Huasteca, por lo que se mantiene vigilancia ante posibles afectaciones.
La dependencia también alertó sobre riesgo de incendios forestales y urbanos, debido a las condiciones secas y el incremento de temperatura, por lo que pidió evitar quemas y extremar precauciones.
Además, recomendó protegerse ante cambios de temperatura, especialmente en el caso de niños y adultos mayores, para prevenir enfermedades respiratorias.
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En caso de emergencia, se recordó que están disponibles los números 911 y 089 para denuncia anónima.
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