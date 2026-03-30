Calor y lluvias este lunes en la zona centro de SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este lunes 30 de marzo se esperan temperaturas cálidas a calurosas en las cuatro regiones del estado, con probabilidad de lluvias y tormentas puntuales por la tarde.

De acuerdo con el reporte, las precipitaciones se concentrarían principalmente en las zonas Centro, Altiplano, Media y Huasteca, por lo que se mantiene vigilancia ante posibles afectaciones.

La dependencia también alertó sobre riesgo de incendios forestales y urbanos, debido a las condiciones secas y el incremento de temperatura, por lo que pidió evitar quemas y extremar precauciones.

Además, recomendó protegerse ante cambios de temperatura, especialmente en el caso de niños y adultos mayores, para prevenir enfermedades respiratorias.

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En caso de emergencia, se recordó que están disponibles los números 911 y 089 para denuncia anónima.