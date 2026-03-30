logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CRISTO EN SUS CORAZONES

Fotogalería

CRISTO EN SUS CORAZONES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Calor y lluvias este lunes en la zona centro de SLP

El CEPC prevé que las tormentas sean vespertinas

Por Redacción

Marzo 30, 2026 07:35 a.m.
A
Calor y lluvias este lunes en la zona centro de SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este lunes 30 de marzo se esperan temperaturas cálidas a calurosas en las cuatro regiones del estado, con probabilidad de lluvias y tormentas puntuales por la tarde.

De acuerdo con el reporte, las precipitaciones se concentrarían principalmente en las zonas Centro, Altiplano, Media y Huasteca, por lo que se mantiene vigilancia ante posibles afectaciones.

La dependencia también alertó sobre riesgo de incendios forestales y urbanos, debido a las condiciones secas y el incremento de temperatura, por lo que pidió evitar quemas y extremar precauciones.

Además, recomendó protegerse ante cambios de temperatura, especialmente en el caso de niños y adultos mayores, para prevenir enfermedades respiratorias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En caso de emergencia, se recordó que están disponibles los números 911 y 089 para denuncia anónima.

LEA TAMBIÉN

¿Cómo prevenir incendios en casa si te vas en Semana Santa?

Bomberos de SLP destacan la importancia de revisar instalaciones y desconectar dispositivos antes de salir

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Casi la mitad de policías municipales en SLP sin certificación
Casi la mitad de policías municipales en SLP sin certificación

Casi la mitad de policías municipales en SLP sin certificación

SLP

Rubén Pacheco

Inegi revela rezago en certificación y evaluaciones

Científicas potosinas desarrollan alimentos más saludables
Científicas potosinas desarrollan alimentos más saludables

Científicas potosinas desarrollan alimentos más saludables

SLP

Redacción

Investigadoras crean alternativas con menor grasa y enfocadas en salud pública

Calor y lluvias este lunes en la zona centro de SLP
Calor y lluvias este lunes en la zona centro de SLP

Calor y lluvias este lunes en la zona centro de SLP

SLP

Redacción

El CEPC prevé que las tormentas sean vespertinas

Atenderán las inundaciones en Manuel José Othón
Atenderán las inundaciones en Manuel José Othón

Atenderán las inundaciones en Manuel José Othón

SLP

Rolando Morales