Cámaras empresariales se suman a la estrategia turística de SL Capital

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El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó un encuentro con representantes de las 12 cámaras que integran la Alianza Empresarial, caracterizado por el diálogo, la presentación de propuestas y la construcción de acuerdos para fortalecer la promoción turística de San Luis Capital.

Durante la reunión, el sector empresarial compartió ideas y aportaciones que serán incorporadas a la estrategia municipal para atraer más visitantes, inversiones y oportunidades de desarrollo económico.

La directora de Turismo Municipal, Claudia Lorena Peralta Antiga, presentó las acciones impulsadas por el Gobierno de la Capital para posicionar a la ciudad en los mercados nacional e internacional. La exposición permitió abrir un intercambio con las cámaras empresariales sobre las fortalezas del destino y las posibilidades de ampliar su promoción mediante la participación de hoteles, restaurantes, comercios, desarrolladores y prestadores de servicios.

Enrique Galindo destacó que el crecimiento turístico de la ciudad requiere de la experiencia y participación activa del sector productivo, por lo que las propuestas planteadas durante el encuentro permitirán fortalecer una estrategia compartida. Señaló que el objetivo es que el aumento de visitantes se traduzca en mayor actividad económica, empleos y oportunidades para los negocios potosinos.

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En el encuentro participaron: Imelda Elizalde, presidenta de la Alianza Empresarial; Mauricio Mahbub, presidente de Canaco-Servytur; Ana María Abascal, presidenta de Coparmex; Luis Fernando Lárraga, presidente de Canadevi; Mónica Rivera, presidenta de Amexme; Rodrigo Sánchez, presidente de IPAC; Neil Castro, presidente de AMPI; Jaime Chalita Zarur, representante del CEM; Alejandro Espinosa Abaroa, representante de Canirac; Graciela Zendejas, representante de Aderiac; Marco Antonio Badena Martínez, representante de BNI; Mónica Heredia Sainz, representante de Nuestro Centro; y Fernando Ibarra, representante de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria.

El presidente municipal reiteró que el Gobierno de la Capital mantendrá abierto este espacio de colaboración para incorporar la visión empresarial a los proyectos turísticos y consolidar a San Luis Capital como un destino competitivo, con mayor proyección y capacidad para generar desarrollo económico en beneficio de las familias potosinas.