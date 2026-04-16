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Cambiarán directores en Soledad por bajo desempeño, advierte alcalde

Prevén al menos tres relevos en áreas de contacto con la población en los próximos días

Por Flor Martínez

Abril 16, 2026 01:29 p.m.
A
Cambiarán directores en Soledad por bajo desempeño, advierte alcalde

Ante el bajo rendimiento de algunos funcionarios, el alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, anunció que en los próximos días realizará cambios en direcciones de área.

Precisó que los ajustes se concentrarán principalmente en dependencias relacionadas con la atención ciudadana, con el objetivo de mejorar la respuesta a la población.

El edil señaló que la medida busca mantener un ritmo de trabajo constante en todo el equipo, al considerar que no todos los funcionarios están cumpliendo con la misma dinámica.

"Tenemos que estar en ese ritmo, no podemos nada más cinco o seis estar jalando a todo el equipo y los otros cómodamente sentados", expresó.

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Indicó que, aunque aún no se han concretado los movimientos, se prevén al menos tres cambios en áreas clave de atención al público en los próximos días.

Navarro Muñiz añadió que cada dirección debe asumir su responsabilidad en la atención de los problemas, sin necesidad de que la alcaldía intervenga de manera directa en cada caso.

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