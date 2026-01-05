Camioneros quieren cobrar 15 pesos "pa´ no quebrar"

El incremento en los costos de operación, el alza al salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y la carga fiscal sobre combustibles están empujando al sistema de transporte público a un punto crítico, advirtió el empresario camionero Margarito Terán López, quien propuso una tarifa mínima de 15 pesos para evitar una deuda insostenible o incluso la quiebra del sistema.

En entrevista, explicó que el salario mínimo está ejerciendo una presión directa y constante sobre los costos de operación, particularmente en un sector intensivo en mano de obra como el transporte público.

A esto se suma, dijo, la reducción de la jornada laboral, que obligará a los concesionarios a contratar más personal o a cubrir horas extra, impactando de manera inmediata los gastos operativos.

Terán López señaló además que los aranceles y gravámenes afectan directamente al sector, ya que encarecen las autopartes, el mantenimiento de las unidades e incluso la adquisición de nuevos vehículos. En este contexto, subrayó que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado al diésel y la gasolina representa otro golpe a la viabilidad financiera del transporte.

El empresario sostuvo que la inflación real es mucho más alta que la que difunden las autoridades, y recordó que los insumos del autotransporte no forman parte de la canasta básica, por lo que no cuentan con mecanismos efectivos de control de precios, lo que provoca un aumento constante en refacciones y servicios.

Añadió que existe un rezago importante en la tarifa actual, ya que aunque esta se actualiza mediante una fórmula oficial, no toma en cuenta el índice inflacionario real ni el comportamiento del INPC.

"El problema viene arrastrándose desde 2020", recordó, al señalar que la pandemia redujo drásticamente el aforo de pasajeros, situación que no se ha recuperado del todo, ya que actualmente menos usuarios utilizan el transporte público.

Finalmente, insistió en que la tarifa vigente no está calculada conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), lo que ha provocado un deterioro progresivo del sistema, por lo que consideró urgente revisar el esquema tarifario antes de que el daño sea irreversible.