Aumentará la tarifa del transporte urbano

CIUDAD VALLES.- Después del 15 de enero habrá nueva tarifa de autobús urbano y, aunque hay una petición por encima de los 14 pesos, no habrá nada definido hasta que se publique el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Después de la fecha dada a conocer, el INEGI dará a conocer el INPC y el Gobierno del Estado estudiará las propuestas de las diferentes líneas de transporte urbano en la entidad, incluyendo la que ofrece el servicio en Ciudad Valles, en donde se ha dado a conocer que habría una propuesta de más de 14 pesos, aunque no se ha definido nada y tiene que pasar por el rasero del Gobierno estatal y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Actualmente, el pasaje se encuentra en 12.50 pesos y, en años pasados, el Gobierno del Estado había frenado el ajuste, hasta que hubiera mejoras en el servicio que brindan los concesionarios del transporte urbano.