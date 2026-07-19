Campus Oriente de la UASLP, sin interés entre estudiantes

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Las licenciaturas que se imparten en el Campus Oriente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) continúan sin despertar el interés de los aspirantes, una tendencia que la institución atribuye al creciente atractivo de las carreras relacionadas con tecnologías. Pese a la actualización de planes de estudio y a las acciones para promover estos programas, la demanda se mantiene baja.

La secretaria de Servicios Escolares, Claudia González Acevedo, informó que la Universidad incluso ha revisado la posibilidad de fusionar algunos programas académicos ante el reducido número de aspirantes. Afirmó que el comportamiento no es exclusivo de San Luis Potosí, sino que se replica en instituciones de educación superior de todo el país.

Entre las carreras con menor demanda mencionó Filosofía, una disciplina que, dijo, sigue siendo necesaria para el análisis de los problemas sociales actuales, aunque ello no se refleje en las preferencias de los jóvenes durante el proceso de admisión. Añadió que ocurre una situación similar con Geografía, cuyos conocimientos han encontrado aplicaciones en el estudio de problemáticas de salud vinculadas con el territorio. La funcionaria sostuvo que la Universidad ha buscado difundir las oportunidades académicas y profesionales que ofrecen estas licenciaturas.