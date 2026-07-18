CEGAIP reporta 71 medidas de apremio en segundo trimestre

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La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) informó al Congreso del Estado que durante el segundo trimestre de 2026 emitió 71 medidas de apremio por incumplimientos en obligaciones de transparencia; no obstante, el informe entregado únicamente presenta la relación de sujetos obligados sancionados y no detalla los montos, responsables o causas específicas de cada procedimiento.

Acciones de la autoridad

El presidente del organismo, José Gerardo Navarro Alviso, señaló que las medidas fueron dirigidas principalmente contra municipios, sindicatos y organismos operadores de agua potable con bajos niveles de cumplimiento. Explicó que la mayoría corresponden a multas económicas y que los montos dependen del grado de incumplimiento detectado en cada caso.

De acuerdo con lo expuesto por el comisionado, alrededor del 95 por ciento de las medidas aplicadas en el periodo corresponden a multas, mientras que el resto son amonestaciones. Estimó que el conjunto de sanciones representa un monto superior a los dos millones de pesos, aunque precisó que la cifra puede variar debido a que los sujetos obligados tienen la posibilidad de impugnar las resoluciones.

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Detalles confirmados

Entre los casos mencionados por Navarro Alviso se encuentra el pago de una multa por parte del Partido del Trabajo, calculada en alrededor de 150 mil pesos, así como la sanción cubierta por un exalcalde de Villa de la Paz. El informe trimestral señala que durante el periodo sólo se registró el pago de una multa, mientras que los demás expedientes permanecían en distintas etapas administrativas.

Aunque el titular de la CEGAIP afirmó que las resoluciones pueden consultarse en el informe trimestral y en la Plataforma Estatal de Transparencia, el documento presentado ante el Legislativo no incluye el tipo de sanción aplicado en cada caso, el monto individual, el periodo de incumplimiento, el estado procesal de los expedientes ni los nombres de los servidores públicos relacionados con las medidas, información que Navarro Alviso indicó podrá difundirse una vez que las resoluciones queden firmes.