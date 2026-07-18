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Resiente SLP condiciones asociadas a la canícula: Conagua

Recomienda a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol

Por Rubén Pacheco

Julio 18, 2026 01:58 p.m.
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Resiente SLP condiciones asociadas a la canícula: Conagua
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      La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su Dirección Local en San Luis Potosí, informó que, con base en el análisis realizado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en la entidad ya se presentan condiciones asociadas a la canícula, un fenómeno climático que se caracteriza por la disminución temporal de las lluvias, menor nubosidad y un aumento en la sensación térmica por una mayor radiación solar.

      La canícula, también conocida como sequía de medio verano o sequía intraestival, es un fenómeno que se presenta de manera natural cada año en distintas regiones del país. Aunque provoca días más calurosos y secos, no significa necesariamente que se registren las temperaturas más altas del año, ya que estas suelen ocurrir durante los meses de mayo o junio.

      De acuerdo con el SMN, la canícula no afecta por igual a todo el territorio nacional, ya que su intensidad y duración varían de una región a otra e incluso de un año a otro. En San Luis Potosí, la disminución en las precipitaciones observada durante julio forma parte de este comportamiento estacional, por lo que se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas.

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      La Dirección Local recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, cuidar especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas, además de mantenerse informada a través de los avisos oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades de Protección Civil.

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