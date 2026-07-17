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Van contra simulación de género en candidaturas

La Comisión Nacional de Elecciones y CNHJ serán responsables de revisar los registros internos.

Por Ana Paula Vázquez

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Van contra simulación de género en candidaturas
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      Cualquier falsedad detectada en el registro de candidaturas bajo acciones afirmativas de género podría ser causa de cancelación, advirtió la presidenta estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.

      Morena revisará congruencia en identidad y trayectoria

      Señaló que el partido revisará que exista congruencia entre la identidad manifestada por los aspirantes y su trayectoria política y social rumbo al proceso electoral de 2027.

      Comisión Nacional de Elecciones y CNHJ revisarán registros

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      Explicó que la Comisión Nacional de Elecciones y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) serán las instancias encargadas de revisar los registros internos, además de considerar distintos elementos para determinar la congruencia de los casos.

      Añadió que no se debe afectar a quienes han luchado por el reconocimiento de los derechos de identidad mediante posibles simulaciones.

      La postura de Morena surge después de que el Congreso del Estado aprobó la reforma electoral rumbo a 2027 y dejó fuera una propuesta impulsada por ese partido para establecer reglas adicionales sobre la acreditación de la autoadscripción de género en candidaturas.

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