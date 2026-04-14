Caos vial en Valle de los Fantasmas por cierre de carriles
Restricciones de 9:00 a 17:00 horas en laterales y tramos de la carretera Rioverde
La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) informó que este martes 14 de abril se aplicarán cierres a la circulación por trabajos en el puente superior vehicular del bulevar Valle de los Fantasmas, en su cruce con Circuito Potosí.
De acuerdo con la dependencia, las restricciones serán en las laterales oriente y poniente con dirección al norte, debido a la instalación de trabes en el claro 5 de la estructura. Los cierres estarán vigentes de 9:00 a 17:00 horas.
Los tramos afectados corresponden al sentido de carretera Rioverde hacia Matehuala, en el lado oriente, y de Matehuala hacia carretera Rioverde, en el lado poniente. Además, durante las maniobras se prevén cierres parciales y reducción de carriles por el uso de grúas.
Como rutas alternas, se recomienda circular de La Virgen hacia Rioverde por la avenida Saturnino Cedillo. También se mantendrá flujo vehicular en carretera Rioverde y en Circuito Potosí, en el tramo de Rioverde a Gálvez y viceversa.
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La titular de la Seduvop, Isabel Leticia Vargas Tinajero, explicó que tras la colocación de las trabes, incluidos los elementos centrales, continuarán los trabajos de colado de superficie y colocación de carpeta asfáltica.
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La obra contempla seis carriles y, según la dependencia, beneficiará a más de 250 mil habitantes. Se prevé que los trabajos concluyan hacia finales de este mes.
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