Caos vial por bloqueo en Av. Salvador Nava

Por más de dos horas, los carriles centrales y laterales de la avenida Salvador Nava Martínez, en el tramo que va de Constitución a Xicoténcatl permanecieron totalmente cerrados a la circulación, a causa de una manifestación en la que participaron más de doscientas personas pertenecientes al grupo Antorcha Popular, que consiguieron incluso que elementos de Seguridad Pública se replegaran de la zona.

El bloqueo generó descontento y molestia entre los conductores de unidades que se desplazaban por la avenida Salvador Nava y abruptamente tuvieron que descender de la vía para tomar rutas alternas que les permitieran llegar a sus destinos.

Las maniobras que tuvieron que realizar los automovilistas generaron caos vial en avenida Constitución, 5 de Mayo, avenida Juárez, entre otras.

Mario Luis Moncada, quien formaba parte de la manifestación, solicitó al alcalde Xavier Nava Palacios, cumplir con sus promesas de campaña y atender los problemas que aquejan a residentes de diferentes colonias consideradas como irregulares.

"Luis Córdova, Unión, Bachoco, Margarita Morán, Escalerillas, Cecilia Ocelli, entre otras, son las afectadas; nos prometen y no nos cumplen, los niños no se bañan porque no tenemos ningún tipo de servicio, todos somos humanos, todos debemos de vivir igual. Nava nos prometió todo, que nos iba a poner luz, drenaje, agua y todavía no se cumple".

Los inconformes aseguraron que de no tener solución, no levantarían el plantón que colocaron al exterior de la Unidad Administrativa Municipal y que generó caos vial en las zonas aledañas, al tiempo que gritaban "¡Nava escucha, Antorcha está en la lucha!".