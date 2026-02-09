Capacitan a docentes del Tecnológico Superior

El Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí (ITSSLP) realizó una jornada de capacitación y actualización académica dirigida a su personal docente, en coordinación con la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Plantel 241, como parte de las actividades previas al ciclo escolar 2026.

De acuerdo con la información proporcionada, la capacitación estuvo enfocada en fortalecer las estrategias de enseñanza y los procesos de evaluación educativa, así como en el intercambio de herramientas pedagógicas entre ambas instituciones.

El trabajo conjunto derivó en las bases para la formalización de un nuevo convenio de colaboración, que permitirá a estudiantes de la UPN realizar residencias y prácticas profesionales dentro del Instituto Tecnológico Superior.

Asimismo, el ITSSLP incorporará metodologías de enseñanza y evaluación orientadas a mejorar sus programas académicos y la preparación del personal docente, con impacto directo en la formación del alumnado.

Las actividades forman parte de la preparación institucional rumbo al próximo ciclo escolar y del fortalecimiento de la colaboración entre instituciones de educación superior en San Luis Potosí.