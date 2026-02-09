logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MORRAS CHIDAS

Fotogalería

MORRAS CHIDAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

México mantendrá apoyo a Cuba, adelanta Sheinbaum

La presidenta confirmó más ayuda tras el envío de 800 toneladas a la isla; Díaz-Canel agradeció el respaldo

Por El Universal

Febrero 09, 2026 08:57 a.m.
A
México mantendrá apoyo a Cuba, adelanta Sheinbaum

"Sí va haber más apoyo a Cuba", adelanta Claudia Sheinbaum, tras el envío de ayer de más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a la isla.

Esta mañana de lunes, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeció a través de redes sociales el apoyo a México.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México mantendrá apoyo a Cuba, adelanta Sheinbaum
México mantendrá apoyo a Cuba, adelanta Sheinbaum

México mantendrá apoyo a Cuba, adelanta Sheinbaum

SLP

El Universal

La presidenta confirmó más ayuda tras el envío de 800 toneladas a la isla; Díaz-Canel agradeció el respaldo

La 4T construye bienestar: CSP
La 4T construye bienestar: CSP

La 4T construye bienestar: CSP

SLP

El Universal

"Por el bien de todos, primero los pobres", dice la presidenta

¿CÓMO PIENSAN LAS PLANTAS?
¿CÓMO PIENSAN LAS PLANTAS?

¿CÓMO PIENSAN LAS PLANTAS?

SLP

Christian González Del Carpio.

México destina ayuda a Cuba
México destina ayuda a Cuba

México destina ayuda a Cuba

SLP

El Universal

Se enviaron dos buques de la Armada a la isla en crisis, con "alimentos de primera necesidad"