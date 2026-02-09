México mantendrá apoyo a Cuba, adelanta Sheinbaum
La presidenta confirmó más ayuda tras el envío de 800 toneladas a la isla; Díaz-Canel agradeció el respaldo
"Sí va haber más apoyo a Cuba", adelanta Claudia Sheinbaum, tras el envío de ayer de más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a la isla.
Esta mañana de lunes, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeció a través de redes sociales el apoyo a México.
