Capacitan a tránsitos para mejorar movilidad de Pozos
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Un total de 15 elementos de Vialidad y Movilidad de Villa de Pozos, participaron en una capacitación de nivel estatal para disminuir la incidencia de accidentes con base en una mejor infraestructura y más señalética en las vías más transitadas del municipio. En especial, en las que conectan con la Zona Industrial.
De acuerdo con Juan Ramón Velázquez Urista, director del área vial de la Guardia Civil de este municipio, la capacitación se impartió como parte de la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de Accidentes (Coepra).
El funcionario aseguró que Villa de Pozos registra una disminución en los incidentes viales, "como resultado de las acciones preventivas y operativos permanentes que realiza la corporación" y detalló que continúan activos los dispositivos de vialidad en los cruces de Eje 128 y carretera 57, Julián de los Reyes y carretera 57 y avenida Seminario y carretera 57, con el fin de agilizar la circulación y reforzar la seguridad de las y los poceños que se trasladan a diario a la Zona Industrial.
Velázquez Urista dijo que la Guardia Civil Municipal y su área de vialidad mantendrán la capacitación constante de su personal no sólo con el Coepra, sino con los distintos órdenes de gobierno para impulsar políticas de prevención que contribuyan a una movilidad más segura y ordenada para las y los residentes de este municipio.
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