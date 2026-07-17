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Capacitan en P.C. a personal turístico

Por Leonel Mora

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Capacitan en P.C. a personal turístico
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      Personal de Protección Civil de Villa de Pozos, en coordinación con Turismo Municipal, brindó capacitación en primeros auxilios, evacuación de inmuebles y prevención y combate de incendios a prestadores de servicios turísticos como estrategia para contar con establecimientos más seguros para residentes y visitantes de este municipio.

      En esta capacitación, las y los participantes conocieron la teoría y la práctica sobre el uso adecuado de extintores, técnicas básicas de primeros auxilios, vendajes, así como procedimientos para la evacuación segura de inmuebles, reforzando habilidades que les permitirán responder 

      con mayor eficacia ante cualquier eventualidad.

      Al respecto, el director de Protección Civil, Miguel Llanas Texon, subrayó que, actualmente, "es primordial que los establecimientos cuenten con personal capacitado que sepa actuar de manera oportuna en situaciones de riesgo, además de que esto representa un valor agregado para los establecimientos".

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      A su vez, la directora de Turismo Municipal, Aurora Zamora Vázquez, dijo que la profesionalización permanente del sector turístico es una prioridad para el gobierno municipal, ya que además de elevar la calidad en los servicios, fortalece la confianza de quienes visitan Villa de Pozos por motivos de negocios, trabajo o recreación. 

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