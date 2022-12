Caravana de paisanos busca evitar extorsiones

Ya son 25 los estados de la República que viajan en caravana para ingresar juntos a México y evitar la extorsión de autoridades, policías o criminales, la mayoría son viajeros del estado de San Luis Potosí, de Guanajuato y Querétaro.

Por primera vez también se incorporaron paisanos originarios de Guerrero e Hidalgo, uruguayos y de otros países de centro y Sudamérica, que se habían incorporado en otras ocasiones, informó Alfonso Salazar Herrera, representante de la Asociación de Migrantes Unidos en Caravana para San Luis Potosí y Guanajuato, que organizaron la Quinceava Caravana del Orden y la Legalidad.

Aseguró que en el trayecto ya han disminuido las extorsiones, pero algunos en el camino habían tenido que dejar hasta mil dólares en diferentes lugares por llegar a sus destinos.

Explicó que a veces se encuentran con casos de intolerancia hacia los migrantes, por ejemplo, donde se les dice que se estacionaron mal o cualquier cosa, y en ocasiones también se hace necesario que los propios migrantes mantengan el respeto a las reglas tanto en Estados Unidos como en México. Recordó que el hecho de llegar a su país de origen no es sinónimo de relajarse y no cumplir las reglas.

Precisó que a lo largo del viaje no se registró algún intento de extorsión y tuvieron la compañía tanto de autoridades migratorias como de representantes legislativos de Hidalgo, Puebla, Guerrero y San Luis Potosí, aunque también es cierto que el hecho de que estén los diputados no es ninguna garantía de que no vayan a sufrir alguna extorsión.

Explicó que la organización civil ha hecho el exhorto a los legisladores para que apoyen en la presentación de iniciativas o en su caso, en el llamado a los gobiernos para que no propicien condiciones de extorsión a los migrantes.

La caravana de migrantes potosinos que van de Estados Unidos a sus tierras de origen, se realiza desde el año 2010, pero ha ocurrido en distintas ocasiones durante 10 años, con excepción de las etapas restrictivas de la pandemia.