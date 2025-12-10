logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Fotogalería

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Caravana del Migrante será gratuita y con acompañamiento hasta SLP

El 18 de diciembre partirá la caravana, con vigilancia y asesoría durante todo el recorrido.

Por Redacción

Diciembre 10, 2025 04:22 p.m.
A
Caravana del Migrante será gratuita y con acompañamiento hasta SLP

El Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) informó, a través de un comunicado, que la Caravana del Migrante Potosino del próximo 18 de diciembre será gratuita y que se brindará acompañamiento y vigilancia durante todo el trayecto.

Según la información oficial, el registro de vehículos no tiene costo y las y los participantes deberán realizar previamente los trámites de importación temporal de vehículos, mercancías, mascotas y la declaración de divisaspara ingresar a México.

El registro se llevará a cabo el 17 de diciembre en el Wal-Mart Super Center, ubicado en 3500 W. Alton Gloor Blvd., Brownsville, Texas.
La caravana ingresará a México por el puente Los Tomates, en Matamoros, Tamaulipas, a las 4:00 horas del 18 de diciembre, con arribo estimado a San Luis Potosí alrededor de las 15:00 horas.

El comunicado añade que el acompañamiento y la vigilancia continuarán durante el recorrido hasta los límites con las entidades vecinas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Trump incauta buque petrolero frente a Venezuela
Trump incauta buque petrolero frente a Venezuela

Trump incauta buque petrolero frente a Venezuela

SLP

AP

Acciones de EEUU en la región generan controversia y escrutinio en el Congreso

Caravana del Migrante será gratuita y con acompañamiento hasta SLP
Caravana del Migrante será gratuita y con acompañamiento hasta SLP

Caravana del Migrante será gratuita y con acompañamiento hasta SLP

SLP

Redacción

El 18 de diciembre partirá la caravana, con vigilancia y asesoría durante todo el recorrido.

Arremete RGC contra opositores a puntos de revisión de SSPCE
Arremete RGC contra opositores a puntos de revisión de SSPCE

Arremete RGC contra opositores a puntos de revisión de SSPCE

SLP

Rubén Pacheco

Incluso, aseguró que hay delincuentes que financian panfletos o portales informativos

Emite SSPCE recomendaciones a paisanos
Emite SSPCE recomendaciones a paisanos

Emite SSPCE recomendaciones a paisanos

SLP

Redacción

Corporaciones sugieren a los connacionales seguir varias medidas de prevención y seguridad