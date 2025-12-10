Caravana del Migrante será gratuita y con acompañamiento hasta SLP

El Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) informó, a través de un comunicado, que la Caravana del Migrante Potosino del próximo 18 de diciembre será gratuita y que se brindará acompañamiento y vigilancia durante todo el trayecto.

Según la información oficial, el registro de vehículos no tiene costo y las y los participantes deberán realizar previamente los trámites de importación temporal de vehículos, mercancías, mascotas y la declaración de divisaspara ingresar a México.

El registro se llevará a cabo el 17 de diciembre en el Wal-Mart Super Center, ubicado en 3500 W. Alton Gloor Blvd., Brownsville, Texas.

La caravana ingresará a México por el puente Los Tomates, en Matamoros, Tamaulipas, a las 4:00 horas del 18 de diciembre, con arribo estimado a San Luis Potosí alrededor de las 15:00 horas.

El comunicado añade que el acompañamiento y la vigilancia continuarán durante el recorrido hasta los límites con las entidades vecinas.

