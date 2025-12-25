Caravana iluminada de vochos recorre el centro

Por cuenta propia y de manera espontánea, propietarios de automóviles de la marca Volkswagen se organizaron para el desarrollo de una Caravana de Vochos que recorrió las calles de la ciudad.

Los propietarios de los automóviles avanzaron por diversas calles de la ciudad y posteriormente ingresaron a la Plaza de los Fundadores por la calle Venustiano Carranza, para avanzar por la calle Ignacio Aldama y continuar hacia el barrio de San Miguelito.

La creatividad de los propietarios de los vochos, caribes y jettas, los llevó a colocar luces de colores en todo el vehículo y algunos con figuras navideñas diversas.

Sonando su claxón o en su caso utilizando música navideña a todo volumen, los propietarios de los vehículos avanzaron de manera pausada y aunque se trataba de un desfile debidamente cuidado por la Policía Vial de la capital, no faltó aquel automovilista que se atravesó porque bajaría pasajeros o subiría algunos de sus productos navideños adquiridos con motivo de la Nochebuena o la repartición de regalos.

Los vocheros demostraron que unidos, pueden ofrecer un espectáculo que llama la atención, principalmente de los niños.