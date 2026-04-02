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Casa Esperanza tuvo apenas seis atenciones en 2025

Espacio funciona como refugio temporal

Por Rubén Pacheco

Abril 02, 2026 03:35 p.m.
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Casa Esperanza tuvo apenas seis atenciones en 2025

De las seis atenciones que brindó el año pasado la Casa Esperanza, ubicada en la zona metropolitana de San Luis Potosí, una de las usuarias recibió resguardo para que pudiera restablecerse con su red de apoyo, radicada en la Unión Americana.

Así lo informó Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez, encargada de Despacho de la Secretaría de la Mujer e Igualdad Sustantiva (SEMU), quien destacó que el modelo busca una estadía de tránsito, pues posteriormente la mujer víctima de violencia puede mantenerse resguardada con su familia.

En entrevista, desglosó que la mujer atendida provenía del municipio de Santa Catarina, quien refirió que su familia se encontraba en los Estados Unidos de América.

Explicó que la usuaria no accedió al refugio, porque que buscaba reencontrarse con sus familiares, por lo cual, le enviaron dinero para trasladarse hasta el vecino país del norte, mientras tanto se mantuvo resguardada en la Casa Esperanza.

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La funcionaria estatal asumió que la operatividad de este complejo de auxilio, no se contrapone con las labores integrales del refugio administrado por la organización Otra Oportunidad A.C.

"Funciona como cuando por alguna razón tiene red de apoyo la persona y lo que quiere, es trasladarse a otro entidad, pero lo que quiere, es salir de su casa, porque se encuentra ella en situación de riesgo", concluyó.

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