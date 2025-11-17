Salud supervisa ETS en sexo-servidoras

La Secretaría de Salud estatal mantiene la atención, seguimiento y control de enfermedades de transmisión sexual de mujeres dedicadas a la prostitución, afirmó Gloria María Guadalupe Serrato Sánchez, encargada de Despacho de la Secretaría de la Mujer e Igualdad Sustantiva (SEMU).

Lamentó que las mujeres que se emplean en el trabajo sexual son estigmatizadas por la sociedad, dejando de lado que son madres o hijas, quienes obtienen ingresos de esta forma para mantener a su familia.

“Hasta donde tenemos información, sí, la Secretaría de Salud tiene control y seguimiento de enfermedades de transmisión sexual (…) hasta este momento nosotras no tenemos ningún caso que haya acudido alguna mujer para este tema (se sufrir discriminación. Ni para pedir apoyo o acompañamiento”, declaró.

Aunque se le cuestionó este tema para que no haya discriminación o inadecuada atención a dicho sector de la población, la funcionaria estatal pidió no estigmatizar a las mujeres dedicadas a dicha actividad.

“Son mujeres que están ejerciendo un oficio. Entonces yo lo que pediría, es que no estigmatizáramos y criticáramos a una mujer por una actividad. Es igualmente como yo decía hace un momento, pues ellas trabajan para sostener su familia”, remató.

En octubre del 2023, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida (Censida), presentó el Manual de autocuidado de la salud en el trabajo sexual, con el propósito de fortalecer las medidas de prevención del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), así como evitar la discriminación y promover los derechos humanos.

El manual puede ser consultado en esta liga: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/860608/MANUAL_CONJUNTO_2.10.23.pdf.