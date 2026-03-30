Casi la mitad de policías municipales en SLP sin certificación

Tal como lo ha advertido el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, hasta el 2024 el 44.8 por ciento de los policías municipales del estado de San Luis Potosí no tenían Certificado Único Policial (CUP).

Con este porcentaje, la entidad potosina se posicionó por debajo del promedio nacional, que fue de 62.8 por ciento, según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD) 2025.

El reporte elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía precisó que 3 mil 154 elementos municipales de seguridad pública, 23.2 por ciento son mujeres y 76.8 por ciento son hombres.

Es decir, mil 413 oficiales carecían hasta hace dos años de certificación para realizar funciones de seguridad pública.

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Aunado a ello, advirtió que el 54.9 por ciento tiene evaluaciones aprobatorias vigentes de control de confianza; 7.7 por ciento con evaluaciones aprobatorias no vigentes; y 1.6 por ciento con evaluaciones vigentes no aprobatorias.

Incidencia del crimen organizado en corporaciones municipales

Complementó que 3.3 por ciento tenían programaciones para evaluaciones; 2.5 por ciento evaluaciones con resultados pendientes; 29.3 por ciento sin evaluación; y 0.8 por ciento con otro estatus.

La estadística del Inegi se revela en medio de la reciente infiltración del crimen organizado en corporaciones municipales de Villa de Reyes y Matehuala, en donde en esta última municipalidad, los criminales tienen manejo del erario, de acuerdo con Gallardo Cardona.