Casi la mitad de policías municipales en SLP sin certificación
Inegi revela rezago en certificación y evaluaciones
Tal como lo ha advertido el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, hasta el 2024 el 44.8 por ciento de los policías municipales del estado de San Luis Potosí no tenían Certificado Único Policial (CUP).
Con este porcentaje, la entidad potosina se posicionó por debajo del promedio nacional, que fue de 62.8 por ciento, según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD) 2025.
El reporte elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía precisó que 3 mil 154 elementos municipales de seguridad pública, 23.2 por ciento son mujeres y 76.8 por ciento son hombres.
Es decir, mil 413 oficiales carecían hasta hace dos años de certificación para realizar funciones de seguridad pública.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Aunado a ello, advirtió que el 54.9 por ciento tiene evaluaciones aprobatorias vigentes de control de confianza; 7.7 por ciento con evaluaciones aprobatorias no vigentes; y 1.6 por ciento con evaluaciones vigentes no aprobatorias.
Incidencia del crimen organizado en corporaciones municipales
Complementó que 3.3 por ciento tenían programaciones para evaluaciones; 2.5 por ciento evaluaciones con resultados pendientes; 29.3 por ciento sin evaluación; y 0.8 por ciento con otro estatus.
La estadística del Inegi se revela en medio de la reciente infiltración del crimen organizado en corporaciones municipales de Villa de Reyes y Matehuala, en donde en esta última municipalidad, los criminales tienen manejo del erario, de acuerdo con Gallardo Cardona.
Homologarán salario de policías municipales
CIUDAD VALLES.- Los coheteros que expenden atrás de los terrenos de la Feria afirman que no venden explosivos de alto impacto, como los que se usan en fiestas patronales o en el día de la Independenci...
no te pierdas estas noticias
Casi la mitad de policías municipales en SLP sin certificación
Rubén Pacheco
Inegi revela rezago en certificación y evaluaciones
Científicas potosinas desarrollan alimentos más saludables
Redacción
Investigadoras crean alternativas con menor grasa y enfocadas en salud pública
Lluvias vespertinas y calor este lunes en la zona Centro de SLP
Redacción
Pronostican tormentas vespertinas este lunes en la región Centro