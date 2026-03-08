logo pulso
MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Estado

Homologarán salario de policías municipales

Por Redacción

Marzo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Homologarán salario de policías municipales

CIUDAD VALLES.- Los coheteros que expenden atrás de los terrenos de la Feria afirman que no venden explosivos de alto impacto, como los que se usan en fiestas patronales o en el día de la Independencia.

Uno de los vendedores de estos productos, Guadalupe Contreras Pérez, -quien fue alcalde interino aquí en Valles de junio a octubre de 2021- negó tener fuegos artificiales de mucha explosividad, como los usados en grandes fiestas populares, puesto que ni siquiera hay clientela para ese tipo de artefactos.

El Gobernador del Estado dijo que desde este lunes habría operativos en las cuatro zonas del estado para evitar que se venda pirotecnia explosiva, ya que dijo que sólo se venderá la que produce luz.

En Valles, artefactos como palomitas, caras de diablo o mano de Hulk se expenden de manera regular como otros años, pero son explosivos que no llegan a causar severos daños.

