Causaron baja mil 050 oficiales de GCE por diversas causas

Cerca de 600 desincorporaciones son por jubilación, dijo Gallardo

Por Rubén Pacheco

Diciembre 19, 2025 11:58 a.m.
A
Causaron baja mil 050 oficiales de GCE por diversas causas

En la celebración por el Día del Policía con oficiales de la Guardia Civil Estatal (GCE) y de la Policía de Investigación (PDI), el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, informó que, en los últimos tres años causaron baja mil 050 elementos, de los cuales no se tienen identificado que se hayan incorporado al crimen organizado.

En contraste, refirió que se han incorporado mil 280 policías egresados de la Academia Estatal de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyas adiciones permitieron reformar a la corporación policial.

El mandatario estatal expuso que la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza un seguimiento de los exguardias con determinados perfiles, a fin de conocer en qué actividades laborales se desempeñan.

En entrevista, describió que, de los mil 050 desincorporaciones 600 corresponden a jubilaciones, por lo tanto, a ellos no se les mantiene bajo dicha condición, sino únicamente a quienes se les destituyó por mal comportamiento.

Gallardo Cardona subrayó que la mayoría de las bajas laboran en empleos de seguridad privada y como guardaespaldas o escoltas.

