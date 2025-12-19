Causaron baja mil 050 oficiales de GCE por diversas causas
Cerca de 600 desincorporaciones son por jubilación, dijo Gallardo
En la celebración por el Día del Policía con oficiales de la Guardia Civil Estatal (GCE) y de la Policía de Investigación (PDI), el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, informó que, en los últimos tres años causaron baja mil 050 elementos, de los cuales no se tienen identificado que se hayan incorporado al crimen organizado.
En contraste, refirió que se han incorporado mil 280 policías egresados de la Academia Estatal de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyas adiciones permitieron reformar a la corporación policial.
El mandatario estatal expuso que la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza un seguimiento de los exguardias con determinados perfiles, a fin de conocer en qué actividades laborales se desempeñan.
En entrevista, describió que, de los mil 050 desincorporaciones 600 corresponden a jubilaciones, por lo tanto, a ellos no se les mantiene bajo dicha condición, sino únicamente a quienes se les destituyó por mal comportamiento.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Gallardo Cardona subrayó que la mayoría de las bajas laboran en empleos de seguridad privada y como guardaespaldas o escoltas.
Operativos dejan 32 detenidos en municipios de San Luis Potosí
Las detenciones se realizaron en los 59 municipios
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Advierte Gallardo que gobierno intervendría en manifestaciones del FCN
Rubén Pacheco
El estado actuará si las protestas afectan a terceros, precisó el gobernador
Causaron baja mil 050 oficiales de GCE por diversas causas
Rubén Pacheco
Cerca de 600 desincorporaciones son por jubilación, dijo Gallardo
El cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y podrá observarse desde México
El Universal
El cometa alcanzará su punto más cercano a la Tierra antes de continuar su viaje fuera del sistema solar.