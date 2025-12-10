Caos breve en Tangamanga I por auto que irrumpió en el parque
Las actividades en el parque Tangamanga I en este momento se llevan a cabo sin ninguna otra novedad
Dos personas fueron detenidas este miércoles al interior del Parque Tangamanga I, luego de ingresar en un vehículo y circular por las áreas recreativas, lo que generó alarma entre visitantes y una movilización de elementos de seguridad. De acuerdo con la Guardia Civil Estatal (GCE), ambas personas estaban presuntamente en estado de ebriedad.
Según el reporte oficial, guardaparques fueron quienes detectaron el ingreso irregular del automóvil y su conducción temeraria dentro del parque. Tras solicitar apoyo, elementos de la GCE interceptaron a los ocupantes, quienes perdieron el control de la unidad e impactaron el vehículo, provocando solo daños materiales.
Aunque en redes circularon versiones sobre un incidente más grave, la autoridad estatal señala que no hubo personas lesionadas y que el hecho se trató de un incidente vial provocado por el manejo imprudente dentro del área natural.
La Secretaría de Seguridad Pública informó que, tras la intervención, las actividades dentro del parque continúan con normalidad y no se registró ninguna otra situación de riesgo.
