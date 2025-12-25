Celebrará Iglesia el Jubileo 2025

Este viernes celebran el Jubileo 2025 de la Iglesia católica... Y la historia continuará en 2050. A lo largo de ese periodo, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe celebró el jubileo y sus bondades con la estructura de la Iglesia católica, la feligresía, laicos, empresas, sectores sociales, medios de comunicación, cuerpos de ayuda, migrantes y peregrinos de esperanza.

El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe anunció para este viernes peregrinación de cierre del año jubilar "Peregrinos de esperanza", que la Iglesia católica del mundo celebró a lo largo del año con diversos sectores de la sociedad.

Luego de la peregrinación que iniciará al pie de la Basílica de Guadalupe, a las 11:30 de la mañana habrá una reflexión de parte de Juan Manuel Mancilla, obispo emérito de Texcoco y posteriormente, los peregrinos participarán en una misa del primer cuarto del siglo XXI de la era cristiana.

El año jubilar termina como tal el 28 de diciembre con una misa en la Catedral. El arzobispo llamó a conquistar caminos de fe que ayuden a alcanzar metas positivas y propositivas, levantarse de las situaciones adversas, hacer lo necesario para sortear las enfermedades y salir adelante.

El jubileo es una conmemoración religiosa que se celebra cada 25 años. El jubileo inmediato antecesor ocurrió el año 2000, siendo arzobispo de San Luis Potosí Luis Morales Reyes y el anterior en 1975, en aquel tiempo en la Diócesis de San Luis Potosí, encabezada por el obispo Ezequiel Perea Sánchez.