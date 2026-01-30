Celebrarán el domingo el Festival del Pulque

Promotores de San Luis Potosí y Mexquitic de Carmona anunciaron un festival cultural que pretende promover el pulque, evento que suele desarrollarse el primer domingo de febrero y el cual en esta ocasión coincide con el Día Nacional para la Producción de la bebida.

Olivia Michel, responsable del Festival Nacional del Pulque en la capital potosina, informó que en la conmemoración del Día Nacional que coincide justo con la celebración del próximo domingo, tanto el negocio a su cargo como las pulquerías de San Luis Potosí organizarán actividades propias de conmemoración.

En su caso particular, informó, planean celebrarlo con personas que han acompañado todo el año al desarrollo del negocio y el consumo, pero lo enriquecerán con un mercadito de gastronomía experimental que incluirá productos del mar con mariscos combinados con pulque. Su evento se desarrollará en la Colonia General I. Martínez.

En el caso de Daniela Ortiz, informó que Mexquitic de Carmona anunció que la celebración se dará en la comunidad de Maravillas, donde ya organizaron un evento con grupos de música de viento, al que agregaran danza folklórica programada con bailes típicos.

Otra parte del evento incluye una degustación de pulque, en la que agregarán comida tradicional, tostadas borrachas y la gastronomía propia de la región.

En ambos casos, el festival fue planeado para atraer a los consumidores aficionados y gente que preserva la tradición.