logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Celebrarán el domingo el Festival del Pulque

Por Martín Rodríguez

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
Celebrarán el domingo el Festival del Pulque

Promotores de San Luis Potosí y Mexquitic de Carmona anunciaron un festival cultural que pretende promover el pulque, evento que suele desarrollarse el primer domingo de febrero y el cual en esta ocasión coincide con el Día Nacional para la Producción de la bebida.

Olivia Michel, responsable del Festival Nacional del Pulque en la capital potosina, informó que en la conmemoración del Día Nacional que coincide justo con la celebración del próximo domingo, tanto el negocio a su cargo como las pulquerías de San Luis Potosí organizarán actividades propias de conmemoración. 

En su caso particular, informó, planean celebrarlo con personas que han acompañado todo el año al desarrollo del negocio y el consumo, pero lo enriquecerán con un mercadito de gastronomía experimental que incluirá productos del mar con mariscos combinados con pulque. Su evento se desarrollará en la Colonia General I. Martínez.

En el caso de Daniela Ortiz, informó que Mexquitic de Carmona anunció que la celebración se dará en la comunidad de Maravillas, donde ya organizaron un evento con grupos de música de viento, al que agregaran danza folklórica programada con bailes típicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Otra parte del evento incluye una degustación de pulque, en la que agregarán comida tradicional, tostadas borrachas y la gastronomía propia de la región. 

En ambos casos, el festival fue planeado para atraer a los consumidores aficionados y gente que preserva la tradición.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pese a suministro de El Realito, la CEA lleva agua a colonias
Pese a suministro de El Realito, la CEA lleva agua a colonias

Pese a suministro de El Realito, la CEA lleva agua a colonias

SLP

Rubén Pacheco

Avalan cobro por las placas mundialistas
Avalan cobro por las placas mundialistas

Avalan cobro por las placas mundialistas

SLP

Ana Paula Vázquez

Implicará un pago de 500 pesos, pero cargos adicionales, si es que el auto no está al corriente

Producción de Nissan en Aguascalientes beneficiará a SLP: Sedeco
Producción de Nissan en Aguascalientes beneficiará a SLP: Sedeco

Producción de Nissan en Aguascalientes beneficiará a SLP: Sedeco

SLP

Martín Rodríguez

Hay mucho margen de negociación para atraer las empresas de proveeduría, aseguró González Martínez

En SLP, ninguna alianza está definida: Morena
En SLP, ninguna alianza está definida: Morena

En SLP, ninguna alianza está definida: Morena

SLP

Ana Paula Vázquez

Cualquier definición deberá tomarse con reserva y sin adelantar conclusiones, señaló Rita Ozalia Rodríguez