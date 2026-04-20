Celular al volante, principal causa de accidentes en SLP
Uso del celular provoca 40% de accidentes en la capital potosina
El uso del teléfono celular mientras se conduce se mantiene como el principal factor de riesgo en los siniestros viales de la capital potosina, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.
El funcionario señaló que cerca del 40 por ciento de los siniestros están relacionados con conductores que manipulan el celular, ya sea para enviar mensajes o realizar llamadas, lo que reduce significativamente la atención al volante.
Indicó que esta problemática se presenta con mayor frecuencia en la avenida Salvador Nava, considerada una vía rápida donde el uso del teléfono incrementa el riesgo de percances.
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