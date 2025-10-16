Centra robo de carga en la ZI: AMOTAC

Tan solo en septiembre, la Fiscalía General de la República acumuló 67 carpetas de investigación por robo al autotransporte, cantidad mucho más alta que los proporcionales de cada mes de lo que va del año, y en su mayoría ocurren en la Zona Industrial o en carreteras defectuosas, informó el presidente en el estado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), Raúl Torres Mendoza.

En entrevista, el líder transportista señaló que en lo que va del año, se han registrado más de 270 carpetas de investigación abiertas por esa causa, y afectan a todo tipo de autotransporte de carga.

En tono irónico, dijo que la Guardia Nacional tiene otros datos debido que las autoridades aseguran que se ha registrado una disminución del 8 al 12 por ciento en la incidencia de robos al autotransporte de carga.

"Pero yo tengo otros datos", indicó el entrevistado, señalando que estos últimos se acercan a los que están en manos de la Fiscalía General de la República, porque cada carpeta de investigación abierta es una denuncia por el robo al autotransporte.

Torres Mendoza comentó que la organización de transportistas pidió a la Guardia Nacional que haya mayor patrullaje en las carreteras, y por lo menos de Santa María del Río a San Luis Potosí ya hay de 8 a 10 patrullas rondando, lo que ayuda de alguna manera a inhibir la delincuencia en las carreteras.

Aseguró que se busca la manera de que haya reuniones más frecuentes con la Guardia Nacional, la Policía de Caminos de la Guardia Civil del Estado y la Guardia Municipal de la capital.

Torres Mendoza agregó que los transportistas están solicitando a las autoridades de seguridad que haya más cámaras de vigilancia, sobre todo en las avenidas más concurridas de la Zona Industrial, de manera que se reduzca el robo al autotransporte.

El entrevistado dijo que lo que está ocurriendo ahora es que el fenómeno de la delincuencia se trasladó a la Zona Industrial, porque incluso se redujo el robo en las carreteras al tiempo en que se incrementò en esa área.