Con amparo, mujer se hace de concesión

Después de más de cinco años y ocho meses, finalmente la conductora Sandra Martínez Ávila obtuvo una concesión en la modalidad de automóvil de alquiler de ruleteo, luego de obtener un amparo contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que rechazó su solicitud por el criterio de antigüedad prevista en el artículo 40, fracción I, de la Ley de Transporte Público del Estado.

El 17 de febrero de 2020, la SCT emitió la convocatoria para el otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio de transporte público en la modalidad de automóvil de alquiler de ruleteo en los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

Martínez Ávila participó, sin embargo, la dependencia estatal la desestimó por la antigüedad. Frente a ello, tramitó juicio de amparo 1541/2022-V ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, cuyo órgano jurisdiccional dictó sentencia favorable para la conductora el 23 de marzo de 2023.

No obstante, la dependencia recurrió el fallo bajo el recurso de inconformidad 23/2025 y recientemente el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, resolvió ratificar la resolución del Juzgado Sexto de Distrito, consistente en otorgar la concesión sin tomar en cuenta el citado criterio.

Argumentó que la entrega de la autorización a Martínez Ávila, es una medida reparadora frente a la exclusión estructural que enfrentan las mujeres en el acceso a concesiones de transporte público.

“El Poder Ejecutivo del Estado, está obligado a garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, incluyendo el principio de igualdad sustantiva y la adopción de medidas afirmativas”, sentenció.