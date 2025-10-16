logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Fotogalería

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Urgen a crear un fondo para desastres naturales

Por Leonel Mora

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Urgen a crear un fondo para desastres naturales

Diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) por San Luis Potosí pidieron la creación de un nuevo fondo nacional para atender las consecuencias de desastres naturales, que opere “con criterios técnico y no políticos”, y también fijaron postura sobre la reforma a la Ley de Amparo, de la que dijeron que “debilita el sistema de justicia y deja indefensos a los ciudadanos frente al poder del estado”.

En el primer tema, la legisladora Nubia Iris Castillo Medina y el diputado David Azuara Zúñiga coincidieron en que el país necesita recuperar “un mecanismo transparente y permanente para atender emergencias y desastres naturales, por lo que reiteramos la propuesta del Fondo de Apoyo Social ante Desastres Naturales (Fasden) impulsada por el Grupo Parlamentario del PAN”. Este nuevo fondo, dijeron, busca sustituir al (Fonden) que el régimen morenista desapareció en el 2021.

“No se trata de colores ni de campañas, sino de garantizar que las comunidades reciban ayuda cuando más lo necesitan, con orden, planeación y transparencia”, dijeron los legisladores potosinos.

De paso, anunciaron la apertura de un centro de acopio en Basalenque No. 360, colonia Virreyes, en la capital potosina, donde esta semana se recibirán apoyos en especie para las familias afectadas por las lluvias en San Luis Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el segundo tema, el de la reforma a la Ley de Amparo, David Azuara recordó que el juicio de amparo es “la más grande aportación de México al constitucionalismo mundial y es el escudo que, durante más de un siglo, ha protegido a las y los ciudadanos de la arbitrariedad, la corrupción y el autoritarismo. Hoy tenemos la obligación moral y constitucional de defenderlo”.

En la tribuna del Congreso nacional el legislador advirtió que la reforma otorga “más facultades al gobierno para congelar cuentas, clausurar negocios o detener personas sin control judicial, al impedir que los jueces otorguen suspensiones ante actos arbitrarios o ilegales”.

Además, se restringe el interés legítimo, figura que permite a organizaciones civiles defender causas colectivas relacionadas con el medio ambiente, la salud o los derechos de comunidades indígenas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Con amparo, mujer se hace de concesión
Con amparo, mujer se hace de concesión

Con amparo, mujer se hace de concesión

SLP

Rubén Pacheco

El exdirector de P. C. “atoró” 1,400 trámites
El exdirector de P. C. “atoró” 1,400 trámites

El exdirector de P. C. “atoró” 1,400 trámites

SLP

Rolando Morales

Tras separación de Adrián Cortázar Ruiz, se revelan más casos de corrupción en Protección Civil según el presidente municipal.

Urgen a crear un fondo para desastres naturales
Urgen a crear un fondo para desastres naturales

Urgen a crear un fondo para desastres naturales

SLP

Leonel Mora

Marchan vs. maestro acosador
Marchan vs. maestro acosador

Marchan vs. maestro acosador

SLP

Martín Rodríguez

Alumnos de Economía cerraron la glorieta González Bocanegra, para exigir castigo para el docente