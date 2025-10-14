Cerrarían el paso a candidatos

El bloque parlamentario conformado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza (PNA), se pronunció a favor de aprobar la próxima iniciativa del Ejecutivo Estatal, que busca garantizar la paridad de género en las elecciones de 2027, con el objetivo de que una mujer gobierne San Luis Potosí y se consolide la igualdad política en los próximos procesos electorales.

Durante la presentación de su agenda legislativa para el segundo año de la LXIV Legislatura, el coordinador del grupo parlamentario del PVEM, Héctor Serrano Cortés, expresó que es momento de dar pasos firmes hacia la equidad.

"Creo que es tiempo de mujeres. Tenemos una Mesa Directiva conformada únicamente por diputadas y una propuesta para incluir en la Constitución la denominación de gobernador y gobernadora. En el Partido Verde, coincidimos en que es necesario fortalecer el ejercicio de la equidad que también requiere el estado", declaró.

Por su parte, la coordinadora del PT, María Leticia Vázquez Hernández, celebró el anuncio y consideró que se trata de una deuda histórica con las mujeres potosinas.

"Aplaudimos esta iniciativa, porque representa una lucha de muchos años. Sería un avance importante para todas las mujeres que hemos buscado espacios en la vida pública. Vamos a respaldarla y hacer todo lo necesario para que se lleve a cabo", afirmó.

En el mismo sentido, el coordinador de Nueva Alianza, Crisógono Pérez López, reiteró el compromiso de su bancada con la paridad sustantiva.

"Estamos de acuerdo en que la paridad, no es una situación circunstancial, llegó para quedarse. El 50 por ciento en todos los ámbitos debe seguir respetándose. Es momento de reconocer la oportunidad que por muchos años se negó a las mujeres", señaló.

Cabe destacar que el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, adelantó recientemente que la iniciativa será preparada y presentada antes de que concluya 2025, con el fin de ser revisada y, en su caso, aprobada durante el próximo año entrante.