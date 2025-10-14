Baja matrícula escolar no debe afectar a docentes

Ante la posibilidad de que en los próximos años desaparezca el turno vespertino en escuelas públicas del estado de San Luis Potosí, por la disminución en la matrícula escolar, el diputado local de Nueva Alianza, Crisógono Pérez López, aseguró que se debe garantizar el respeto a los derechos laborales del magisterio potosino.

El coordinador de la bancada turquesa, señaló que la reducción sostenida en la población estudiantil ha comenzado a impactar en varios planteles, lo que podría derivar en el cierre gradual de turnos vespertinos. Sin embargo, advirtió que esta situación no debe traducirse en perjuicio para los docentes que actualmente prestan sus servicios en ese horario.

“Sí es cierto que la matrícula ha disminuido, pero no podemos permitir que los maestros enfrenten problemas laborales por una situación que no depende de ellos. Es un fenómeno social que tiene que ver con los cambios en los modelos familiares, donde cada vez más parejas deciden no tener hijos o postergar la formación de una familia”, explicó.

Pérez López destacó que, en caso de que algunos turnos sean reestructurados, existen alternativas dentro del propio sistema educativo para reubicar al personal docente; “hay figuras como subdirecciones, apoyos técnicos o plazas dentro de las estructuras ocupacionales que pueden aprovecharse para que ningún maestro quede sin trabajo”, puntualizó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El legislador reiteró que el Congreso del Estado acompañará al magisterio en este proceso y mantendrá comunicación con las autoridades educativas y las secciones sindicales, con el fin de garantizar que los ajustes derivados de la baja matrícula no afecten la estabilidad laboral del personal.

“Los maestros han cumplido con su labor; ahora corresponde al estado proteger sus derechos y asegurarles certidumbre laboral”, concluyó.