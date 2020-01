Cerro de San Pedro, no protege sitios históricos

La presidenta municipal de Cerro de San Pedro, Rosaura Loredo Loredo, reconoció que no cuentan con una cantidad exacta de inmuebles que no estén cumpliendo con lo reglamentado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por lo que no se han impuesto sanciones y apenas se está en el proceso de la creación de un reglamento en coordinación con la dependencia.

Indicó que una vez que se tenga el reglamento se revisará y se hará la invitación a los involucrados mediante algo ya estipulado.

Sobre lo dicho por el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Juan Carlos Machinena Morales, de que se mantienen en coordinación con el Ayuntamiento de Cerro de San Pedro para resarcir el daño de sitios históricos que se adaptaron sin el permiso correspondiente.

Loredo Loredo dijo que esta cuestión se tendría que ver desde el aspecto jurídico con las personas y establecer un diálogo, para trabajar de acuerdo al reglamento y las exigencias del mismo, comentó que, aunque ya se está trabajando en este tema, es un proceso tardado al que están tratando de darle agilidad.