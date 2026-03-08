logo pulso
Choque contra muro de contención en carretera a Rioverde

El accidente ocurrió a las 12:30 horas del domingo y solo dejó daños materiales.

Por Redacción

Marzo 08, 2026 01:51 p.m.
A
Un vehículo se impactó contra el muro de contención sobre la carretera a Rioverde, con dirección al Distribuidor Juárez, lo que dejó únicamente daños materiales.

El reporte se recibió a las 12:30 horas de este domingo, cuando se informó sobre el accidente vial en la zona.

De acuerdo con la información, el conductor de un Volkswagen Bora color negro circulaba sobre la carretera a Rioverde y, al llegar a la calle Víctor Cervera Pacheco, en la colonia Rivas Guillén, perdió el control hacia su izquierda, impactándose contra el muro de contención y derribándolo. Finalmente, el vehículo quedó obstruyendo el carril central.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del hecho.

