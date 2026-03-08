Cientos de mujeres inician movilización
La movilización en conmemoración del 8M comenzó en la calle Universidad con la participación de grupos de mujeres
Cientos de mujeres se reunen en la calle Universidad, para dar inicio a la movilización en conmemoración del 8M.
Movilización 8M en calle Universidad
La movilización en conmemoración del 8M comenzó en la calle Universidad con la participación de grupos de mujeres que compartieron relatos.
Participación y contexto local
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El evento reunió a diversas mujeres en la calle Universidad para dar inicio a las actividades del 8M en San Luis.
no te pierdas estas noticias
En un mes, SLP registra más de la mitad de incendios forestales de todo 2025
Rubén Pacheco
San Luis Potosí acumula 50 incendios en un mes, afectando 18 mil hectáreas de pastizales.
Profesor de la UASLP vinculado a proceso por violencia familiar
Rubén Pacheco
Se mantiene abierta la investigación por denuncia de acoso sexual en la UASLP.
Choque contra muro de contención en carretera a Rioverde
Redacción
El accidente ocurrió a las 12:30 horas del domingo y solo dejó daños materiales.