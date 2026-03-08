Cientos de mujeres inician movilización

Cientos de mujeres se reunen en la calle Universidad, para dar inicio a la movilización en conmemoración del 8M.

Movilización 8M en calle Universidad

La movilización en conmemoración del 8M comenzó en la calle Universidad con la participación de grupos de mujeres que compartieron relatos.

Participación y contexto local

El evento reunió a diversas mujeres en la calle Universidad para dar inicio a las actividades del 8M en San Luis.