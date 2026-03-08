logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla

Fotogalería

Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cientos de mujeres inician movilización

La movilización en conmemoración del 8M comenzó en la calle Universidad con la participación de grupos de mujeres

Por Redacción

Marzo 08, 2026 04:22 p.m.
A
Cientos de mujeres inician movilización

Cientos de mujeres se reunen en la calle Universidad, para dar inicio a la movilización en conmemoración del 8M.

Movilización 8M en calle Universidad

La movilización en conmemoración del 8M comenzó en la calle Universidad con la participación de grupos de mujeres que compartieron relatos.

Participación y contexto local

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El evento reunió a diversas mujeres en la calle Universidad para dar inicio a las actividades del 8M en San Luis.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En un mes, SLP registra más de la mitad de incendios forestales de todo 2025
En un mes, SLP registra más de la mitad de incendios forestales de todo 2025

En un mes, SLP registra más de la mitad de incendios forestales de todo 2025

SLP

Rubén Pacheco

San Luis Potosí acumula 50 incendios en un mes, afectando 18 mil hectáreas de pastizales.

Profesor de la UASLP vinculado a proceso por violencia familiar
Profesor de la UASLP vinculado a proceso por violencia familiar

Profesor de la UASLP vinculado a proceso por violencia familiar

SLP

Rubén Pacheco

Se mantiene abierta la investigación por denuncia de acoso sexual en la UASLP.

Choque contra muro de contención en carretera a Rioverde
Choque contra muro de contención en carretera a Rioverde

Choque contra muro de contención en carretera a Rioverde

SLP

Redacción

El accidente ocurrió a las 12:30 horas del domingo y solo dejó daños materiales.

UPSLP espera 96 mdp por aportaciones estado-federación
UPSLP espera 96 mdp por aportaciones estado-federación

UPSLP espera 96 mdp por aportaciones estado-federación

SLP

Rubén Pacheco

El rector de UPSLP detalló que la armonización de aportaciones bipartitas iniciada en 2024 permitirá obtener 96 millones de pesos.