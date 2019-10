Ciudadanos sufren de bloqueos por Ciclovía

La ciclovía de la avenida Himno Nacional sigue causando problemas a los ciudadanos, en un recorrido realizado por la zona, se pudo detectar que algunos puestos invaden las banquetas, lo que genera que personas con alguna discapacidad y adultos mayores tengan que hacer malabares para atravesar por el lugar sin ser atropellados por un automóvil o ahora también, por una bicicleta.

A la entrada de la Unidad Adolfo López Mateos se ubica un puesto de tortas de amplias dimensiones, el cual invade casi la totalidad de la banqueta, situación que ha provocado que las personas desciendan de la zona peatonal a la ciclovía para poder pasar.

Según mencionaron algunos ciudadanos, ésta es sólo una de las irregularidades que demuestra que la ciclovía capitalina es un proyecto hecho al vapor y carente de planeación.

Laura Esquivel quien regularmente espera su camión en la zona señaló "es triste que las autoridades municipales no le den opciones a los comerciantes que también tienen que llevar el pan a su casa diariamente, ellos no están mal, quien está mal es la autoridad porque insiste en mantener una ciclovía sin haber realizado un proyecto integral que sea benéfico para todos no sólo para los ciclistas".