Clara Brugada y Claudia Sheinbaum lideran inauguración del Hospital 25 en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO, enero 16 (EL UNIVERSAL).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudió a la inauguración del Hospital Regional 25 en Iztapalapa que fue reconstruido por el gobierno federal tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Este sábado, la mandataria capitalina acompañó a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum a la Inauguración del nuevo nosocomio y apuntó que esta infraestructura es un símbolo emblemático de la zona oriente de la ciudad y del Valle de México.

"Esto confirma nuestra visión de la salud como un derecho, como un derecho y no como un negocio de unos cuantos. Y me siento muy orgullosa de ser parte de un gran movimiento que en su momento, con el presidente López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum lograron detener la agenda privatizadora de la salud".

Brugada recordó que este hospital resultó con daños tras el sismo de 2017. "Esta gran construcción, recordemos que fue afectada con el sismo y que había que primero hacer la demolición, que no era tan fácil. En ese momento me tocó ser alcaldesa de Iztapalapa y realmente fue muy difícil. Yo les agradezco a la Defensa Nacional toda esta obra maravillosa que hicieron para demoler y luego construir."".

Indicó que de acuerdo con cifras del INEGI, de 2019 al 2023, aumentó 20% más la población que se siente satisfecha con el Seguro Social.

"Este proyecto de salud que promueve la Presidenta es un auténtico parteaguas, es un avance de época caminar a la unificación nacional de los sistemas públicos de salud", dijo.

La demolición inició el 5 de marzo del 2020 y concluyó el 7 de octubre del mismo año, con trabajos a cargo de los ingenieros del Ejército de la Secretaría de la Defensa Nacional. La reconstrucción incorporó ingeniería avanzada para garantizar estabilidad con un sistema de cimentación profunda.

La obra inició el 14 de diciembre del 2022 y concluyó el 15 de octubre del 2025 con una inversión total de más de mil 925 millones de pesos. El nuevo hospital cuenta con más de 190 camas.