SLP

Clausuran antro en Himalaya

La Dirección de Comercio Municipal toma medidas tras denuncias de disturbios en antros.

Por Rolando Morales

Septiembre 07, 2025 12:47 p.m.
Clausuran antro en Himalaya

Tras denuncias ciudadanas por supuestos disturbios en antros de la avenida Cordillera de los Himalaya, la Dirección de Comercio Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que tras un operativo se llevó a cabo la clausura de un centro nocturno en la zona.

Desde el pasado viernes, habitantes de las zonas aledañas a la avenida Himalaya denunciaron que la presencia de antros han generado frecuentes conflictos y riñas en diversas horas del día, principalmente entre asistentes y personal de seguridad de estos centros de entretenimiento.

Por su parte, la Dirección de Comercio Municipal, encabezó la noche del viernes un operativo en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el que se llevó a cabo la clausura del establecimiento denominado Sharks en la mencionada avenida.

Según la dependencia municipal, la clausura se debió a que el establecimiento operaba en incumplimiento con los lineamientos establecidos en el Reglamento para el Ejercicio de las Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios.

Este derivado del operativo en que el personal de inspección de la dependencia municipal constató diversas irregularidades que de acuerdo con las autoridades ponían en riesgo el orden y la seguridad, motivo por el cual se procedió con la clausura de acuerdo con la normativa vigente.

