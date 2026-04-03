Clausuran bar El Radio en "Visita de los 7 bares"

La Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí realizó diversas acciones de supervisión y control en distintos puntos de la ciudad durante la última semana, como parte de operativos enfocados en el orden público y el cumplimiento de normativas.

En el Centro Histórico, durante la tradicional "Visita a los 7 bares", personal municipal clausuró el bar El Radio al detectar que no cumplía con los lineamientos establecidos ni con las condiciones necesarias para operar en este tipo de eventos. La medida se tomó en medio de recorridos de inspección para verificar que la actividad se desarrollara con seguridad.

En otro punto de la ciudad, en el Parque de Morales, se retiró un puesto que operaba de manera irregular en el andador central. El operativo se realizó en coordinación con otras áreas municipales, donde además se levantó una infracción y se decomisó la mercancía, que consistía en plantas de ornato y árboles frutales. Con esta acción se liberaron alrededor de 80 metros cuadrados de espacio público que permanecían ocupados sin autorización, una vez concluida la Feria de las Flores.

Asimismo, en la zona industrial, la Dirección de Comercio participó en la clausura de un inmueble donde previamente se había registrado un incendio. La intervención se llevó a cabo después de que el fuego fue controlado, con el fin de permitir las revisiones correspondientes y evitar riesgos para la población.

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De manera paralela, también se inició un operativo de revisión de anuncios espectaculares en distintos puntos de la ciudad. Como resultado, dos estructuras fueron clausuradas al no cumplir con las condiciones normativas requeridas para su funcionamiento.

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Las autoridades municipales señalaron que este tipo de acciones continuarán de forma constante, al tiempo que reiteraron el llamado a comerciantes, empresarios y propietarios a mantener en regla sus permisos y condiciones de operación para evitar sanciones y contribuir a una convivencia ordenada en la ciudad.