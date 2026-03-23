Clausuran guarderías y primarias

Durante un operativo realizado este fin de semana en San Luis Capital, autoridades municipales llevaron a cabo la clausura de tres centros educativos con giro de guardería y primaria, tras detectarse irregularidades graves en su documentación. Estas acciones derivan de una investigación iniciada previamente con la clausura de una primera guardería, donde se identificaron alteraciones de documentos oficiales y falsificación de firmas.

Tras una revisión minuciosa, las autoridades lograron identificar el modus operandi mediante el cual los responsables de estos establecimientos intercambiaban dictámenes alterados entre distintos centros educativos, para posteriormente modificarlos nuevamente y aparentar cumplimiento de la normatividad vigente.

Este esquema permitió detectar una red de irregularidades que comprometía la legalidad de su operación.

El operativo se realizó en coordinación con la Dirección de Protección Civil Municipal y la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, cuyos inspectores corroboraron en sitio la falsificación y alteración de los documentos señalados. En cada caso, se notificó formalmente a las responsables de los centros educativos sobre las causas de clausura, enfatizando que dichas acciones constituyen un delito.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al respecto, el Director de Comercio, Ángel de la Vega Pineda, informó que el Ayuntamiento ya inició los procedimientos penales correspondientes ante las instancias competentes. Asimismo, señaló que se estará analizando y estudiando jurídicamente la posibilidad de iniciar el procedimiento administrativo para la cancelación de las licencias de funcionamiento de estos centros educativos, así como la determinación de la clausura definitiva.

Destacó que estas medidas tienen como objetivo salvaguardar la integridad de los menores de edad y brindar certeza a las familias potosinas sobre la legalidad y seguridad de los espacios educativos.