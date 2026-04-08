Clausuran pensión con 30 pipas cargadas de combustible en Soledad

Autoridades federales y estatales clausuraron una pensión de autotanque en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde se resguardaban 30 pipas con hidrocarburos sin los permisos correspondientes, lo que representaba un riesgo de explosión.

El operativo se realizó en los patios de Grúas Pensiones Tangamanga, ubicados sobre la carretera San Luis Potosí–Matehuala, donde participaron personal de la Fiscalía General de la República (FGR), un agente del Ministerio Público Federal y la Coordinación Estatal de Protección Civil.

En el lugar se localizaron autotanque con capacidad de hasta 48 mil litros, cargados con diésel, gasolina y combustóleo.

El titular de Protección Civil Estatal, Mauricio Ordaz Flores, informó que la clausura se debió al riesgo inminente de explosividad, además de que el sitio no contaba con permisos clave, como seguro de responsabilidad civil por daño ambiental ni cumplimiento de normas en materia de seguridad contra incendios.

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Indicó que la intervención derivó de reportes ciudadanos, lo que permitió coordinar acciones inmediatas con autoridades federales.

"No hay privilegios ni tolerancia para nadie", advirtió el funcionario, al señalar que los responsables deberán implementar medidas correctivas para regularizar su situación.

Las autoridades no reportaron incidentes durante el operativo, pero advirtieron que el manejo inadecuado de este tipo de materiales pone en riesgo a la población y al entorno.