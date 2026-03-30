Clausuran recicladora en Villa de Pozos

Protección Civil de Villa de Pozos informó de la clausura parcial de recicladora en Villa de Pozos, como resultado de las acciones de vigilancia y prevención para garantizar la seguridad de la población.

La alcaldía informó que se realizó la clausura parcial en el inmueble ubicada en el Cuartel de Casanova, en la cabecera municipal.

Durante una inspección conjunta, personal de Protección Civil y Gestión Ambiental detectó irregularidades, entre ellas la falta de medidas de seguridad y la obstrucción de la vía pública con material reciclable, situación que ya había sido previamente notificada.

Ante el riesgo para trabajadores, peatones y vecinos, y en coordinación con Comercio Municipal, se procedió a la suspensión parcial de actividades, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente.

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El establecimiento deberá atender las observaciones y cumplir con los requerimientos antes de reanudar operaciones, según se informó.