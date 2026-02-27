Clausuran seis pozos por "huachicoleo" de agua

Este viernes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desplegó un operativo de clausura para sancionar con alta probabilidad de extinción de concesión a operadores de seis pozos que de manera ilícita extraen agua subterránea con fines de reparto en zonas urbanas en pipas, sin permiso de la autoridad, informó el titular, informó Mauricio Rodríguez Alonso subdirector de la Comisión Nacional del Agua.

Los pozos clausurados se ubican en Mexquitic de Carmona, Villa Hidalgo y Soledad de Graciano Sánchez.

En el caso de Mexquitic, fueron clausurados un pozo en Derramaderos y uno en El Carrizal. Por otra parte, emprendieron tres clausuras en la comunidad de Peotillos en el municipio de Villa Hidalgo. El tercer pozo, era operado por supuestos prestanombres en Enrique Estrada, municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

De manera adicional, el subdirector de administración del agua y el director local de la Conagua Darío Fernando González Castillo informaron que ya se encuentran extintos otros seis títulos de concesión en Soledad de Graciano Sánchez, por lo que coloquialmente se conoce como huachicol o extracción ilegal de agua con fines de reparto en zonas urbanas, a partir de fuentes subterráneas reguladas por la Conagua para uso agrícola. Todos los pozos pertenecían al Ejido Soledad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En todos esos casos, Darío Fernando González informó que las concesiones se encuentran extintas, luego de procedimientos que concluyeron con la sanción definitiva en diciembre y enero pasado.

Mauricio Rodríguez Alonso





Dijo que hasta ahora hay 48 millones de pesos recuperados en San Luis Potosí por concepto de sanciones.

LEA TAMBIÉN Clausuran pozo en Soledad por huachicoleo de agua y riesgos estructurales Fiscalización, Ecología Municipal y Protección Civil clausuraron el predio también por temas ecológicos

Sin embargo, la Conagua deja abierta la posibilidad de demostrar actividad agrícola para que se les vuelva a otorgar la concesión.