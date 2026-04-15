Clausuran tirolesa en Real de Catorce tras incidente con menor

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) suspendió las actividades de una tirolesa en el Pueblo Mágico de Real de Catorce, luego de detectar que operaba sin las condiciones necesarias de seguridad.

El titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, informó que la atracción, identificada como "El Águila Real", fue clausurada tras una inspección en la que se confirmó un incidente con una menor de edad, quien quedó suspendida en el cable, aunque fue rescatada sin lesiones.

"Es una situación que no debe ocurrir", señaló el funcionario, al precisar que, además de la clausura, se aplicó una sanción administrativa al establecimiento por no garantizar condiciones seguras para los usuarios.

Ordaz Flores subrayó que todos los servicios turísticos deben operar bajo la normatividad vigente, especialmente en destinos como Real de Catorce, donde este tipo de actividades representa un atractivo frecuente para visitantes.

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Añadió que la CEPC mantendrá las inspecciones y llamados a los prestadores de servicios para que cumplan con las medidas básicas de seguridad y prioricen la integridad de las personas.