Clausuran un bar en Lomas, dos sitios en Carranza y el establecimiento donde hace poco se presentó Niurka

La Dirección de Gobernación clausuró cuatro puntos de venta de bebidas alcohólicas durante los festejos patrios.

Loreto Lomas fue clausurado por no respetar las normas de sanidad, por tener aglomeración de gente y por no cumplir con el giro mercantil, pues no proporcionó el servicio de comidas y solamente funcionó el servicio de bar.

Micheladería Carranza, fue cerrado por violar el giro mercantil. En la misma avenida fue clausurada únicamente el área de vinos del Hotel NH, pues no respetó el horario en la madrugada del 16 de septiembre y funcionaba después de las 3 de la mañana con 45 minutos.

En el caso de la cuarta clausura, el "Jotas Room", ubicado en el barrio de San Sebastián, es el establecimiento que recientemente trajo un espectáculo con Niurka. Su propietario tenía que hablar con el ayuntamiento de la capital para solicitar permisos especiales para funcionar y no atendió las indicaciones y además funcionaba después de las 3 de la mañana.

Además fue necesario levantar actas administrativas por diversas infracciones a la Cervecería Polanco, Canta Bar Lomas, Restaurante Bar Roy Lomas y Restaurante Bar Jura Lomas.