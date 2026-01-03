Cobro por control vehicular, a la baja

Luego de un cuantioso aumento al pago de derechos de control vehicular establecido en 2025 por la Secretaría de Finanzas, para este año, prevé una disminución de 30.5 por ciento en este concepto.

De acuerdo a datos presupuestales relacionados con los egresos de este año, la Sefin pretende recaudar 649.1 millones de pesos. En la iniciativa presupuestal de 2025, la cifra fue de 934.4 millones de pesos.

Para este año, se recaudarán 285.3 millones de pesos por este rubro, un 30.5 por ciento menos.

Lo anterior debido a que en 2025, el control vehicular se incrementó en casi la misma proporción, 31 por ciento, entre 2024 y el año pasado.

Lo anterior se refleja en que, a nivel del contribuyente individual, la tarifa se reducirá de dos mil 200 pesos que se cobraron en 2025 a mil 400 pesos pagaderos este año, una baja de 800 pesos.

Este año, el monto por los conceptos del Control Vehicular será de mil 400 pesos por cada unidad particular. Este cobro se conforma de mil 120 pesos por el "canje anual" y 280 pesos de "asistencia social".

Para motocicletas con precio factura superior a 30 mil pesos también se fijó un cobro general de mil 400 pesos.

Existe la posibilidad de acceder a un subsidio de 560 pesos para personas de 60 años y más, por lo que, en este caso, habría un cobro general de 840 pesos en total.

Los anteriores montos aplican para los vehículos que van al corriente, pero en caso de tener deudas por años anteriores, la Secretaría de Finanzas informó que está ofreciendo descuentos de hasta 100% en multas y recargos.

(Con información de Iván Rodríguez)