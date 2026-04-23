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Codesol autoriza 278 mdp a la capital

Avalan inversión municipal con fondos federales

Por Redacción

Abril 23, 2026 10:09 p.m.
A
Codesol autoriza 278 mdp a la capital

El Consejo de Desarrollo Social Municipal (Codesol) aprobó el ejercicio de 278 millones de pesos provenientes de fondos federales para obras y acciones en la capital potosina, de acuerdo con un comunicado del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

La administración municipal informó que la autorización se dio durante la octava sesión ordinaria del organismo, encabezada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, donde también se expresó respaldo al trabajo del gobierno municipal.

Según el boletín, los recursos provienen del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) y del Fondo de Fomento Municipal (FFM), y se destinarán a distintos rubros.

El Ayuntamiento detalló que se contemplan 88.5 millones de pesos para pavimentación de calles en diversas colonias, 27.6 millones para agua y saneamiento, 1.1 millones para asistencia social, 4.7 millones para educación y 4.1 millones para salud.

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Además, se autorizó una bolsa de 152 millones de pesos para el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En el comunicado, el gobierno municipal señaló que estas acciones buscan reforzar la infraestructura urbana y social, así como la seguridad pública en la capital.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre las colonias específicas que serán intervenidas ni los plazos de ejecución de las obras.

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