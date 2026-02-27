logo pulso
Colectiva, en contra de invitación a Cayetana Álvarez a SLP

'Todes Trans' recuerda que la diputada española ha criticado avances en materia de derechos humanos y diversidad

Por Rolando Morales

Febrero 27, 2026 01:22 p.m.
A
Cayetana Álvarez de Toledo / Foto: Especial

Cayetana Álvarez de Toledo / Foto: Especial

La organización Colectiva Todes Trans SLP cuestionó la decisión del Ayuntamiento capitalino de invitar a la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo como ponente en las actividades organizadas por el Gobierno Municipal de San Luis Potosí en el marco del 8 de marzo.

Consideran que se trata de una determinación política que envía un mensaje institucional sobre el enfoque que se legitima en un espacio de conmemoración feminista.

A través de un posicionamiento público, la colectiva subrayó que el 8M no es una fecha "ornamental ni protocolaria", sino una jornada de memoria, denuncia y exigencia frente a estructuras históricas de desigualdad que han generado violencia y exclusión contra mujeres y disidencias sexo-genéricas.

En ese sentido, señalaron que la invitación no puede entenderse como neutral, dado el perfil y las posturas públicas de la legisladora.

La colectiva argumentó que la diputada ha mantenido una crítica reiterada hacia lo que denomina políticas "identitarias", categoría en la que agrupa a movimientos feministas y LGBTIQ+.

A su juicio, este posicionamiento cuestiona la base conceptual sobre la que se han construido avances normativos en materia de derechos humanos, particularmente el reconocimiento de desigualdades estructurales basadas en sexo, género, orientación sexual e identidad de género.

Asimismo, advirtieron que en diversas intervenciones públicas la legisladora ha enmarcado las agendas de igualdad y diversidad dentro de una supuesta "batalla cultural", trasladando el debate del terreno de los derechos humanos hacia una lógica de confrontación ideológica.

Para la colectiva, este enfoque desdibuja que muchas de estas demandas se sustentan en estándares internacionales y en obligaciones jurídicas del Estado mexicano.

Diputada española afirma que Sheinbaum debería pedir disculpas por homicidios en México

El debate sobre la conquista y el crimen organizado en México genera tensiones entre políticos.

