Comercio acusa: Arena Potosí y FENAPO aún sin licencias definitivas

El director de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángel de la Vega Pineda, confirmó que tanto la Arena Potosí como las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) aún se encuentran en proceso de obtener sus licencias de funcionamiento permanentes.

Mientras los expedientes se integran completamente, ambos recintos continúan operando con permisos temporales que se otorgan de manera específica para cada evento.

De acuerdo con el funcionario municipal, los trámites de regularización "van avanzando" y se encuentran en revisión por distintas áreas del gobierno capitalino. Explicó que, aunque los expedientes se aperturan y gestionan en la Dirección de Comercio, el proceso requiere la participación de Protección Civil, Vialidad, Ecología y Desarrollo Urbano, entre otras dependencias, que deben emitir los dictámenes técnicos necesarios.

Mientras se concluyen los procedimientos administrativos, la Dirección de Comercio mantiene un esquema de autorizaciones por evento. "Cuando tienen un evento, se emite un permiso específico, con su dictamen de Protección Civil, que avala las condiciones de seguridad del inmueble y del tipo de espectáculo que se llevará a cabo", explicó De la Vega.

El titular del área señaló que este mecanismo responde a la diversidad de actividades que albergan ambos espacios. "No es lo mismo un concierto de rock, un evento infantil o una función de lucha libre; cada uno tiene características y necesidades diferentes, por eso los permisos se otorgan de forma particular", puntualizó.

Finalmente, subrayó que, una vez que los expedientes estén completos y se otorguen las licencias de funcionamiento permanentes, los dictámenes por evento seguirán siendo obligatorios, para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad, protección civil y regulación ambiental.